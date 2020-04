Polizei Mettmann

POL-ME: Brand an Bauwagen - Polizei sucht Zeugen - Haan - 2004107

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntag (19. April 2020) wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz nach Haan gerufen - ein Bauwagen der in Flammen steht.

Gegen 02:40 Uhr stand ein Bauwagen auf einem Grundstück angrenzend an die Straße Grütchen in Haan in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen, konnte jedoch ein vollständiges Ausbrennen des Bauwagens nicht mehr verhindern. Ein hölzernes Vordach, welches sich unmittelbar vor dem Bauwagen befand, brannte ebenfalls vollständig runter. Darüber hinaus wurden noch ein Baum hinter dem Wagen sowie eine Hecke linksseitig des Wagens durch die aufsteigenden Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf 5.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von schwerer Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell