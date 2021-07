Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Diebstahl in der Löchgauer Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die am Montagnachmittag in der Löchgauer Straße in Bietigheim-Bissingen einen Diebstahl beobachten konnten. Ein zwölf Jahre alter Junge verließ gegen 13.45 Uhr an der Bushaltestelle "Antonia-Visconti-Straße" den Bus. Von hinten sei nun ein unbekannter Täter an ihn herangetreten und stahl die Sweatjacke des Jungen, die dieser über seinen Unterarm gehängt hatte. Der Täter rannte dann in Richtung Innenstadt davon. Das Kind konnte diesen nur insofern beschreiben, dass es sich um eine männliche Person gehandelt hat, die etwa 160 cm groß ist, eine Jeans und einen grauen Pullover trug, dessen Kapuze der Unbekannte sich über den Kopf gezogen hatte. Außerdem trug er eine FFP2-Maske. Ob der Täter zuvor ebenfalls im Bus saß, ist nicht bekannt. Die gestohlene Jacke ist schwarz und hat rote Streifen an den Ärmeln. Der Wert ist eher gering.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell