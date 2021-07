Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim-Ottmarsheim: Terrassenverkleidung beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich zwischen Samstagnacht und Montag 08.30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Täter die gläserne Terrassenverkleidung einer Kindertagesstätte in der Keitländerstraße in Ottmarsheim. Der Täter warf mutmaßlich einen Stein gegen eines der Glaselemente, wodurch Sprünge im Glas entstanden. Der Sachschaden wurde auf rund 300 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07143 40508-0 mit dem Polizeiposten Besigheim in Verbindung zu setzen.

