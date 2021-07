Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: mehrere Fahrzeuge beschädigt

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, gegen 01.20 Uhr, beobachteten Zeugen, wie eine Gruppe von mehreren Personen Fahrzeuge und einen Zigarettenautomaten in der Stammheimer Straße in Kornwestheim beschädigten. Letztlich bestand die Gruppe aus noch drei Personen. Anhand der Zeugenhinweise konnte zwei 17 und 21 Jahre alte Männer und eine 18-jährige Frau in einem benachbarten Gebäude festgestellt werden. Bei diesen Personen dürfte es sich um Tatverdächtige der Sachbeschädigungen handeln. Die Frau und die beiden Männer wurden kontrolliert, wobei sich der 21-Jährige den Beamten gegenüber aggressiv verhielt. Während der Kontrolle mussten ihm deshalb Handschließen angelegt und er musste festgehalten werden. Die Polizisten stellten in der Nacht insgesamt sechs beschädigte PKW fest, an denen sie Notizen hinterließen. In allen sechs Fällen wurden die Außenspiegel beschädigt. Die Geschädigten werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen. Weitere Fahrzeugbesitzer, die Beschädigungen an ihren Autos feststellen, werden ebenfalls gebeten sich unter Tel. 07154 1313-0 zu melden. Die Höhe des hinterlassenen Sachschadens steht abschließend noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

