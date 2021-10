Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit um Zufahrt eskaliert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Streit zwischen zwei Lkw-Fahrerin eskalierte am Donnerstagvormittag in Crossen an der Elster. Ein 42-Jähhriger wollte mit seinem Gespann in die Anlieferzone eines Betriebes fahren. Da diese jedoch besetzt war, parkte er seinen Lkw vor dem Firmengelände. Ein 62-Jähriger fuhr sodann mit seinem Lkw an dem Parkenden vorbei und blockierte im Anschluss die Einfahrt. Es entwickelte sich ein Wortgefecht, war in Handgreiflichkeiten des 42-Jährigen gegenüber dem 62-Jährigen mündete. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.

