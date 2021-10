Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei WHV 15.-17.10.2021

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl von Pfandflaschen In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach Mitternacht, beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie eine männliche Person zwei Einkaufswagen mit diversen Leergutkisten darin in der Gökerstraße herumschob. Im Zuge der polizeilichen Fahndung konnte der 31-jährige Mann mit insgesamt 19 Kisten angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er sowohl die Kisten als auch die Einkaufswagen auf dem Grundstück eines Verbrauchermarktes in der Zedeliusstraße gestohlen hatte. Diebstahl eines Fahrrades Auf frischer Tat erwischt wurde am Samstagnachmittag ein 33-jähriger Mann, der in der Kopperhörner Straße ein augenscheinlich verschlossenes Fahrrad zu Fuß mit sich führte. Dies war einer Polizeistreife aufgefallen. Der Mann hatte das Rad kurz zuvor aus einem Vorgarten gestohlen. Scheinbar stand der Täter unter Alkohol-und Drogeneinfluss, zudem beleidigte er die Beamten mit wüsten Schimpfwörtern. Eine Blutprobe wurde bei ihm angeordnet. Das Fahrrad konnte der Besitzerin wieder ausgehändigt werden. Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin Am Samstagmittag kam es in der Gökerstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Auto- und einer Radfahrerin. Die 77-jährige Autofahrerin hatte beim Abbiegen auf ein Grundstück die 16-jährige Radfahrerin übersehen und angefahren. Dabei zog sich das Mädchen vermutlich Knochenbrüche zu. Seitens der Polizei wird ausdrücklich das vorbildliche Verhalten der Ersthelfer gelobt, die sich sofort um das verletzte Mädchen kümmerten bzw. ihre Hilfe anboten. Zufälligerweise handelte es sich bei den Helfern um eine Krankenschwester und drei Ärzte, die auf den Unfall zugekommen waren.

