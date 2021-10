Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer auf der K408 zwischen Brüggen und Wettensen

Hildesheim (ots)

(wol) Am 13.10.2021, um 07:30 Uhr kam es auf der K408 zwischen Brüggen und Wettensen zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 22-jähriger Radfahrer aus Gronau verletzte wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 26-jähriger Alfelder mit seinem PKW die K408 von Brüggen in Richtung Wettensen. In einer leichten Linkskurve kam der Fahrer mit seinem PKW aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf den 22-jährigen Radfahrer, welcher den Radweg neben der Fahrbahn befuhr, auf. Der Radfahrer stürzte nach der Kollision mit dem PKW und wurde anschließend in ein Hildesheimer Krankenhaus eingeliefert.

