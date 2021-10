Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt, Verkehrsunfallflucht auf REWE-Parkplatz Voss-Straße

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Voss-Straße, dortiger REWE-Parkplatz (lü) Am 12.10.2021, zwischen 19.15 Uhr und 19.25 Uhr, hatte ein 32-jähriger aus Giften seinen grauen Pkw Hyundai, i30, kurz zum Einkaufen auf dem Parkplatz abgestellt. Als er wieder zu seinem Pkw kam, musste er feststellen, dass sein Pkw in der Zwischenzeit an der Fahrzeugfront beschädigt worden war. Ein anderer Pkw-Fahrer hatte den Pkw beim Ausparken beschädigt und war sogar anschließend ausgestiegen um sich den Schaden anzusehen. Danach war er dann trotzdem davongefahren. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und einen Zettel am beschädigten Pkw hinterlassen. Somit liegen erste Hinweise auf den Verursacher vor, die z. Zt. noch überprüft werden. Der Schaden an dem Pkw Hyundai wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet weitere Zeugen sich bei der Polizei Sarstedt unter der Tel.-Nr.: 05066/9850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell