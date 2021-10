Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trickdiebstahl - Unbekannter Täter nutzt Hilfsbereitschaft eines Seniors aus

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 81-jähriger Mann wurde gestern Vormittag, 11.10.2021, in der Almsstraße Geschädigter eines Trickdiebstahls.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge wurde der Senior gegen 09:30 Uhr in der Fußgängerzone von einem Unbekannten gefragt, ob er ein 2-Euro-Stück wechseln könne. Der spätere Geschädigte zog darauf seine Geldbörse hervor und öffnete das Kleingeldfach. Der Unbekannte trat nun an den älteren Herren heran und begann selbst in dem Fach herumzusuchen, was durch den Senior unterbunden wurde. Anschließend wechselte er dem Fremden das Geld.

Wie sich kurze Zeit später herausstellte, war es da aber schon zu spät. Der Unbekannte hatte die Gelegenheit genutzt und unbemerkt Geldscheine aus der Börse entwendet, ohne dass der Geschädigte dies sofort bemerkte.

Der Wechseltrick ist eine gängige Diebesmasche. Daher möchte die Polizei folgende Verhaltenshinweise geben:

-Lassen Sie Fremden gegenüber immer Vorsicht walten

-Achten Sie immer auf genügend Abstand und verbitten Sie sich jede Art vertraulicher Annäherung durch Fremde

-Bitten Sie im Zweifelsfall andere um Hilfe und Unterstützung beim Umgang mit aufdringlichen Fremden

-Bedenken Sie bitte: Diebesfinger sind meist schnell und sehr geübt im Zugriff

