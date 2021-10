Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 2 Pkw-Fahrer stehen in Alfeld unter Drogen- bzw. Alkoholeinfluss

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Am 11.10.2021 wird morgens in der Kaiser-Wilhelm-Straße ein 27-jähriger Pkw-Fahrer angehalten. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass dieser augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln unterwegs ist. Ein Drogentest bestätigt dieses. Eine Blutprobe wird angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Bei einer gemeinsamen Verkehrskontrolle von Mitarbeitern der Polizeikommissariate Elze und Alfeld wird in den frühen Morgenstunden des 12.10.2021 ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Delligsen im Ortsteil Dehnsen auf der B3 angehalten. Es wird eine Alkoholbeeinflussung bei ihm registriert. Die durchgeführte Messung ergibt einen Wert von 1,6 Promille. Nach der fälligen Blutprobenentnahme wird die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet und auch ihm die Weiterfahrt untersagt.

