POL-PDNR: Betzdorf- Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen, Wohneigentum und öffentlichen Anlagen

In den letzten Wochen März/April ereignete sich im Stadtgebiet Betzdorf, insbesondere in den Straßenzügen Theresenstraße, Industriestraße, Gäulenwaldstaße und Plantagenweg eine Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Dabei wurden an fünf Pkw, teilweise Neufahrzeuge, die Außenspiegel abgerissen bzw. mit dem Fuß abgetreten. Weiterhin wurden öffentliche Verkehrseinrichtungen, wie Verkehrszeichen beschädigt aber auch Schäden an Wohneigentum, Gartenmauern oder Vorgärten festgestellt. Der oder die bisher unbekannten Täter begingen die Taten überwiegend abends oder nachts. Der bisher entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei Betzdorf ist auf Hinwiese aus der Bevölkerung angewiesen. Die PI Betzdorf bittet alle Anwohner der genannten Straßenzüge vorhandenes Bildmaterial insbesondere aus Grundstücksüberwachungskameras hinsichtlich verdächtiger Personen zu sichten und sich bei den ermittelnden Beamten zu melden.

