Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Breitscheid, Kr. Neuwied (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich um 15:50 Uhr in der Straße "Im Sonnenhang" in Breitscheid ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. An einer Engstelle berührten sich die begegnenden Fahrzeuge. Bei dem Fahrzeug der Unfallverursacherin handelt es sich um einen schwarzen SUV, Hyundai oder KIA. Die Fahrerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell