Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Einbrecher gelangen nicht in Sporthalle.

Lippe (ots)

Einbrecher versuchten zwischen Montagmorgen und Dienstagnachmittag in die Sporthalle "Am Waldstadion" in Bad Meinberg einzudringen. Die Täter hebelten vergeblich an einer der Türen. Der Sachschaden blieb gering. Hinweise zu dem Einbruchversuch nimmt die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

