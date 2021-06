Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei stellt Verkehrsverstöße fest

Minden, Lübbecke (ots)

Bei einem Einsatz zur Bekämpfung von Ablenkung im Straßenverkehr, haben die Beamten des Verkehrsdienstes am Donnerstag in Minden und Lübbecke mehrere Verstöße festgestellt.

So dokumentierten die Verkehrsexperten vormittags auf der Ringstraße insgesamt 42 Vergehen, die 23 Owi-Anzeigen und 19 Verwarngelder zur Folge hatten. Darunter befanden sich unter anderem 16 Autofahrer und ein Radfahrer, die mit einem mobilen Endgerät am Steuer erwischt wurden. Zudem stellte man sieben Verstöße gegen die Gurtpflicht fest. Sieben Radfahrer befuhren die Radwege in falscher Fahrtrichtung. Sie erhielten ein Verwarngeld.

Zwei dieser Radler versuchten zeitlich unabhängig voneinander erfolglos nach der polizeilichen Ansprache zu flüchten, konnten jedoch kurz darauf gestoppt werden.

Bei einer weiteren Kontrollstelle im Bereich Weingarten / Schützenstraße in Lübbecke erhoben die Polizisten am Nachmittag außerdem 13 Verwarngelder gegen Verkehrsteilnehmer. 12 davon hatten ein Stopp-Zeichen missachtet.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell