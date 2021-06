Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pedelec-Fahrerin wird bei Unfall in Alswede schwer verletzt

Lübbecke (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 22-jährige Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Donnerstagmorgen in Alswede. Die in der Gemeinde Stemwede wohnhafte Pedelec-Fahrerin wurde nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber ins Johannes-Wesling-Klinikum nach Minden geflogen. Der beteiligte 19-jährige Pkw-Fahrer aus Espelkamp erlitt einen Schock und wurde von den Rettungskräften ins Krankenhaus nach Lübbecke gebracht.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war die 22-Jährige gegen 7.15 Uhr mit ihrem Pedelec über den Mittellandkanal kommend auf dem Kutscherdamm unterwegs und beabsichtigte nach links in die Straße "Im Paradies" abzubiegen. Dabei kam es zur folgenschweren Kollision mit dem nachfolgenden VW des 19-Jährigen. Möglicherweise hatte die Frau den von hinten herannahenden Pkw nicht wahrgenommen, als sie abbog. Der 19-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Radfahrerin. Die wurde zu Boden geschleudert, wo sie schwer verletzt liegen blieb. Der Pkw geriet von der Fahrbahn ab und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Das Fahrrad hingegen wurde auf den Grünstreifen geschleudert, wo es liegen blieb.

