Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Verletzte bei Unfall in Nettelstedt

Lübbecke (ots)

Zu einer Kollision zweier Autos ist es am Mittwochnachmittag an der Einmündung Ravensberger Straße (B 65)/Schnathorster Straße in Nettelstedt gekommen. Dabei erlitten zwei Personen Verletzungen.

Ein 49-jähriger Mann aus Espelkamp war um kurz nach 16 Uhr mit seinem Toyota auf der Schnathorster Straße bergab unterwegs. Als er nach links auf die Ravensberger Straße in Richtung Eilhausen abbiegen wollte, kam es laut Polizei bei regem Fahrzeugverkehr auf der B 65 zum Zusammenstoß mit dem Opel einer 20 Jahre alten Frau aus der Gemeinde Hille, die zu diesem Zeitpunkt auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Eickhorst fuhr. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die junge Frau ins Krankenhaus. Zudem klagte der Toyota-Fahrer über Schmerzen. Aufgrund der Beschädigungen waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell