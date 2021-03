Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Alkoholisierter Jugendlicher fällt nachts auf

Bad Pyrmont (ots)

Ein 16jähriger aus Bad Pyrmont war am 19.03.2021, gegen 22:25 Uhr, derartig alkoholisiert als Fußgänger auf der Emmernstraße unterwegs, dass er fast auf die Fahrbahn stolperte. Verkehrsteilnehmer alarmierten daraufhin die Polizei. Der junge Mann konnte von der Streife in einer Bushaltestelle sitzend angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Trotz dieses extrem hohen Wertes gab er jedoch eine falsche Wohnanschrift an, woraufhin er erst einmal zur Polizeiwache gefahren wurde. Einen Ausweis hatte er nicht dabei. Letztendlich musste er in der Dienststelle die richtigen Daten angeben und wurde daraufhin von seiner Mutter bei der Polizei abgeholt. Jetzt erhält er eine Anzeige wegen falscher Personalangaben.

