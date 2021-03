Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Müllablagerung im Wald

Verursacher ermittelt

Bild-Infos

Download

Aerzen (ots)

Am Samstag, 20.03.2021, teilte ein Wanderer der Polizei telefonisch mit, dass in einem Waldgebiet oberhalb des Ortsteiles Aerzen-Laatzen vier Plastiksäcke mit Hausmüll in einem Graben liegen würden. Weitere Ermittlungen führten zu einem 20-jährigen Mann, der vor kurzem umgezogen war. Als dieser in Bad Pyrmont aufgesucht wurde, räumte er sofort ein, die Säcke dort zwei Wochen zuvor "zwischengelagert" zu haben. Der Mann wurde angewiesen, den Müll sofort aus dem Wald zu entfernen. Weiterhin wird ein Bußgeldverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell