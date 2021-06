Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schiffs-Kran reißt Hochspannungskabel ab

Minden, Duisburg (ots)

Ein 56-jähriger Schiffsführer hat am Dienstagabend (8. Juni, 20:50 Uhr) auf dem Mittellandkanal in Höhe eines Tanklagers (km 103,8) sein Schiff entladen wollen. Während des Wendemanövers mit dem bereits ausgefahrenen Kran des Schiffes stieß er gegen ein Stromkabel einer Hochspannungsleitung, das in etwa 20 Meter Höhe gespannt war. Das Kabel fiel in den Kanal und auf die Aminghauser Straße. Niemand wurde verletzt.

Bis 23:10 Uhr blieb die Wasserstraße gesperrt, damit das Kabel geborgen werden konnte. Polizei und Feuerwehr sperrten zusätzlich den Uferbereich und angrenzende Straßen weiträumig ab. Wie hoch der durch den Unfall entstanden Schaden ist, lässt sich aktuell nicht beziffern.

