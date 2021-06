Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sieben Fahrräder aus Parkhaus entwendet.

Lübbecke (ots)

Aus dem Parkhaus Ost in der Gerberstraße entwendeten am Montag in den Vormittagsstunden bisher Unbekannte mindestens sieben Fahrräder.

Kurz nach zwölf Uhr unterrichtete eine Zeugin die Leitstelle der Polizei über eine Gruppe von fünf Jugendlichen, die sich in verdächtiger Weise im Bereich der Fahrradständer des Parkhauses aufhielten. Mutmaßlich entwendete einer aus der Gruppe ein Fahrrad, mit dem er wegfuhr. Als kurze Zeit später eine Streifenwagenbesatzung vor Ort eintraf, meldete sich ein Geschädigter bei den Beamten. Dem Heranwachsenden (19) hatte man ein Mountainbike der Marke Scott entwendet. Innerhalb kurzer Zeit meldeten sich sechs weitere Opfer von Diebstählen. Aufgrund eines Zeugenhinweises geriet im Rahmen erster Ermittlungen ein 17-jähriger Lübbecker in den Fokus der Einsatzkräfte. Hier dauern die Ermittlungen an.

Wer im Bereich des Parkhauses verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Ermittler der Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell