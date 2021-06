Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auffahrunfall: Autofahrer bremst um Entenfamilie über die Straße zu lassen

Bild-Infos

Download

Minden (ots)

Blechschaden, ein verletzter Autofahrer sowie eine unversehrte Entenfamilie sind das Ergebnis eines Unfalls vom Mittwochmorgen auf der Mindener Viktoriastraße.

So befuhr ein 34-jähriger Mindener mit einem VW gegen 8.40 Uhr die Viktoriastraße in Richtung Dankersen, als er in Höhe der Bahnstraße eine wanderlustige Entenfamilie bemerkte, welche die Fahrbahn überquerte. Daraufhin bremste er sein Fahrzeug ab. Ein sich hinter ihm befindlicher Renault-Fahrer (71) - ebenfalls aus Minden - konnte indes nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr in das Heck des Volkswagens auf. Dadurch zog sich der 34-Jährige offenbar leichtere Verletzungen zu, verzichtete aber auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens. Der Renault-Fahrer blieb unverletzt.

Dies galt auch für die mehrköpfige Entenfamilie, welche von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht wurde. Im Anschluss hatten die tierischen Unfallbeteiligten den Beamten gegenüber wenig Sinnvolles mitzuteilen und verweigerten lieber laut schnatternd und piepsend ihre Aussage. Stattdessen ergriffen Mutter und neun Entenkinder in einem günstigen Moment eilig davonwatschelnd die Flucht in unbekannter Richtung.

