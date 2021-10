Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an der Grundschule in Heinde

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth / Heinde (kaw) In der Zeit vom 24.09.2021, 15:00 Uhr - 27.09.2021, 07:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter ein Gerätehaus der Grundschule Heinde in der Freiherr-vom-Stein-Straße 10. An dem erst kürzlich fertig gestellten Gerätehaus wurden mehrere Dachpappen herausgerissen. Es entstand ein geschätzter Schaden von 500 EUR. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet Zeugen, die Täterhinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.

