Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Grünenplan

Hildesheim (ots)

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stößt mit einem geparkten Pkw zusammen. Der Fahrzeugführer entfernt sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Geschädigten wird sein schwarzer Mercedes-Benz am 10.10.2021, um 20:30 Uhr, in der Bäckergasse in Grünenplan, auf dem Parkplatz der Schott AG, abgestellt. Als der Geschädigte am 11.10.2021, um 04:35 Uhr, erneut an seinen Pkw herantritt, stellt er einen Schaden rechtsseitig an der Frontschürze fest. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Sollten Sie den Verkehrsunfall beobachtet haben, oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug haben, melden Sie sich bei der Polizei Alfeld 05181-9116115.

