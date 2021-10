Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Polizei sucht nach Einbrüchen in Gartenhütten Zeugen

Karlsruhe-Rintheim (ots)

In bislang festgestellten neun Gartenhütten der Kleingartengruppe "Grill´sches Grundstück" in Rintheim wurde in der Nacht zum Samstag eingebrochen.

Bislang ist nur bekannt, dass ein Mähroboter abhandenkam. Das weitere Schadensausmaß ist derzeit noch nicht überschaubar.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 0721 49070 beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach zu melden.

Paulina Roth, Pressestelle

