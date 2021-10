Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Beschädigter Seitenspiegel

Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (erb); Am 09.10.2021, um 16:30 Uhr, stellte eine 18-jährige Bad Salzdetfurtherin den von ihr genutzten PKW in der Oberstraße, Höhe Hausnummer 113, ab. Als sie um 23:30 Uhr zum PKW zurückkehrte, stellte sie bedauerlicherweise fest, dass ihr linker Seitenspiegel beschädigt war. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den Seitenspiegel touchiert und dabei beschädigt hat. Anschließend entfernt sich der Verkehrsteilnehmer vom Unfallort, ohne sich erkennen zu geben und um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Unfallzeugen / Hinweisen.

