POL-HI: Schornsteinbrand breitet sich auf Zimmer aus

Schellerten/ Ottbergen (web) - Am heutigen Morgen kam es in Ottbergen, Stadtweg, zu einem Schornsteinbrand.

Gegen 08:10 Uhr wurden die Bewohner des Hauses durch das Auslösen eines Rauchmelders auf eine starke Rauchentwicklung im Wohnhaus aufmerksam. Diese befand sich in der Stube, im Erdgeschoss des Hauses. Sofort unternahm der 76jährige Hauseigentümer mit einem Feuerlöscher erste eigene Löschversuche. Fast zeitgleich wurde der Notruf abgesetzt. Umgehend setzte sich ein Löschzug der Gemeindefeuerwehr Schellerten in Bewegung. Die Löscharbeiten gestalteten sich dabei recht aufwendig, da sich der Schwelbrand vom Schornstein in die Zimmerwand, den Fußboden und einen an der Wand stehenden Schrank ausgebreitet hatte. Um alle Glutnester zu entfernen mussten letztlich Teile des Holzfußbodens mit einer Kettensäge geöffnet und entfernt werden. Erst gegen 09:30 Uhr konnte der Einsatz vor Ort beendet werden.

Nach bisherigen Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf ca. 10.000 Euro.

Im Einsatz befanden sich ca. 40 ehrenamtliche Helfer aus Ottbergen, Schellerten, Wöhle und der FTZ Groß Düngen. Die Gesamteinsatzleitung hatte der Gemeindebrandmeister der Gemeinde Schellerten, Herr Notka.

Ebenfalls vor Ort befand sich ein Rettungswagen, eine Streife der Polizei Bad Salzdetfurth und ein Schornsteinfeger.

