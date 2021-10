Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alkoholisiert mit dem e-Scooter unterwegs

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Eine Hildesheimer Funkstreifenwagenbesatzung kontrolliert am Samstag, 09.10.2021, gegen 03.45 Uhr, im Bereich des Neustädter Marktes den Fahrzeugführer eines Elektrokleinstfahrzeuges (e-Scooter). Im Rahmen der Kontrolle wird Alkoholgeruch in der Atemluft des 32-jährigen Fahrzeugführers aus Hildesheim festgestellt. Eine Überprüfung an einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholmessgerät ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 0,84 Promille. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Den 32-jährigen erwartet nun eine empfindliche Geldbuße und ein einmonatiges Fahrverbot.

