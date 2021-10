Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen - Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Hildesheim (ots)

Giesen- Rathausstr. - (jb) Am Samstag kam es an der Ausfahrt eines Lebensmittelmarktes in der Rathausstr. zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Giesener wollte mit seinem Mini Cooper vom Parkplatz nach rechts in die Rathausstr. einbiegen. Hierbei übersah er eine 84-jährige Hildesheimerin, die mit ihrem Fahrrad den Fußgängerweg der Rathausstr. entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Hasede befuhr. Durch die Kollision stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Sie wurde ambulant in einem Krankenhaus in Hildesheim behandelt.

