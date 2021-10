Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen - Farbschmierereien

Hildesheim (ots)

Algermissen, Lange Str. - (jb) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden zwei Mauern in der Langen Straße in Algermissen mit Farbe besprüht. Durch die Tags entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell