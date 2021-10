Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Gronau

Umgefahrenes Verkehrszeichen

Hildesheim (ots)

(dwe) Am 09.10.2021, um 17:15 Uhr, beobachtete ein Zeuge einen vermutlich dunkelblauen VW Polo dabei, wie dieser ein Verkehrszeichen zwischen Gronau und der B3, unmittelbar hinter dem neuen Kreisel, überfuhr. Der PKW kam anschließend nach rechts auf den dortigen Acker. Ein weiteres, zurzeit nicht bekanntes Fahrzeug, hielt in Höhe des VW Polo an. Beide Fahrzeugführer stiegen aus und unterhielten sich kurzzeitig. Danach fuhren beide Fahrzeuge davon. Beschädigt wurde ein VZ 274 (70 km/h Verkehrszeichen), welches umgeknickt wurde und auf dem Acker lag. Es ist ein Sachschaden in geschätzter Höhe von ca. 300EUR entstanden. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den beschädigten VW Polo geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Elze unter 05068/93030 in Verbindung zu setzen. Insbesondere wird der Fahrzeugführer / die Fahrzeugführerin des Fahrzeugs gesucht, welcher bei dem VW Polo anhielt.

