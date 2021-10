Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Harsum, Am Bäracker(lü) Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte in der Zeit zwischen dem 08.10.21, ca. 23.00 Uhr und dem 09.10.21, gegen 11.00 Uhr beim Durchfahren einer Kurve die,ca. 40 cm hohe Mauer mit Sockel eines Grundstücks. Der Fahrer entfernte sich anschließend mit seinem Kfz ohne sich um den Schaden zu kümmern. An der Mauer entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter Tel.-Nr.: 05066/9850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell