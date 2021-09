Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Fehmarn- Am Burggraben- dortiges Festivalgelände/ Polizist im Einsatz bespuckt

Lübeck (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (19.09.2021) wurden auf dem Gelände des Surf-Festivals vier Polizeibeamte sowie Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes durch einen alkoholisierten Angreifer bespuckt und durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Die Person wurde zum Polizeigewahrsam gefahren. Gegen 02:40 Uhr wurden Beamte der Station Fehmarn auf dem Festivalgelände des diesjährigen Surf Cups eingesetzt, da mehrere Ruhestörungen gemeldet wurden. Das Sicherheitspersonal sprach die Polizisten an, da es zu Schwierigkeiten mit einem alkoholisierten Gast gekommen war und ein Mitarbeiter von diesem geschlagen wurde. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und alkoholisierten Zustands sollte dieser nun dem Polizeigewahrsam in Burg auf Fehmarn zugeführt werden. Der 29jährige Ostholsteiner wollte weglaufen und konnte durch die Beamten ergriffen werden. Dort widersetzte er sich weiterhin der polizeilichen Maßnahmen. Hierbei spuckte der Randalierer einem Beamten direkt ins Gesicht und trat einem weiteren Polizisten gegen den Arm und Schulter. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Erst im Dienstgebäude der Polizei Fehmarn beruhigte sich der Mann zusehends. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Während des gesamten Einsatzes wurden die eingesetzten Kräfte des Sicherheitsdienstes sowie der Polizei durch den 29jährigen mehrfach bedroht und beleidigt. So muss sich dieser nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung sowie Beleidigung verantworten.

