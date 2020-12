Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in Apensener Pizza-Lieferdienst-Filiale ein, Polizei Harsefeld sucht unbekannten Radfahrer als Unfallbeteiligten

StadeStade (ots)

1. Unbekannte dringen in Apensener Pizza-Lieferdienst-Filiale ein

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Nacht in der Buxtehuder Straße in Apensen nach dem Aufhebeln eines Fensters an der Gebäuderückseite in das Innere eines dortigen Pizza-Lieferdienstes eingestiegen und haben dann in der Filiale einen Tresor mit Bargeld entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter 04167-699240.

2. Polizei Harsefeld sucht unbekannten Radfahrer als Unfallbeteiligten

Am heutigen frühen Nachmittag gegen 13:00 h ist es in Harsefeld in der Schulstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, für den die Polizei nun einen noch unbekannten Radfahrer als Beteiligten sucht.

Eine 39-jährige Hyundaifahrerin aus Ahlerstedt war zu der Zeit mit ihrem Auto auf der Schulstraße aus Richtung Ortsmitte kommend, unterwegs und wollte nach rechts auf einen Stellplatz einbiegen.

Hierbei über sie den auf dem Gehweg in gleicher Richtung fahrenden jugendlichen Radfahrer und es kam zu Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wobei der PKW beschädigt wurde.

Der ca. 15 Jahre alte, schlanke Radfahrer mit grauem Oberteil, dunkler Hose und grauem Rucksack kümmerte sich aber nicht weiter um den Vorfall und fuhr einfach davon.

Zeugen, die den Unfall oder den Radfahrer beobachtet haben und der auch Radfahrer selbst, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-888260 bei der Harsefelder Polizeistation zu melden.

