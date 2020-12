Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einschleichdieb in Buxtehuder Gartencenter, Einbrecher in Gemeindebauhof in Steinkirchen, Unbekannte entwenden hochwertige Duschsysteme aus Stade Baumarkt, Tageswohnungseinbrecher in Buxtehude

StadeStade (ots)

1. Unbekannter Einschleichdieb in Buxtehuder Gartencenter

Am gestrigen Donnerstag hat sich ein bisher unbekannter Einschleichdieb Zugang zum Aufenthaltsraum eines Gartencenters an der Bundesstraße 73 in Buxtehude verschafft.

Dort konnte der Unbekannte dann mehrere Spinde der Mitarbeiter durchsuchen und dabei Bargeld und Mobiltelefone erbeuten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Einbrecher in Gemeindebauhof in Steinkirchen

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 16:30 h und Donnerstagmorgen, 06:15 h in Steinkirchen-Wetterndorf nach dem Öffnen des Zufahrtstores auf das Gelände des dortigen Gemeindebauhofs gelangt. Anschließend wurde an der Gebäuderückseite eine Tür aufgehebelt und der oder die Einbrecher konnten so in das Gebäude eindringen.

Hier erbeuteten sie dann eine Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld und legten einige Maschinen und Werkezeuge im Außenbereich ab.

Diese wurde dann aber bei der anschließenden Flucht nicht mitgenommen.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro beziffern lassen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-898130.

3. Unbekannte Täter entwenden hochwertige Duschsysteme aus Stade Baumarkt

Bisher unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, den 01.12., 20:00 h und Donnerstag, den 03.12, 00 h unbemerkt mehrere hochwertige Duschsysteme der Marke Grohe aus dem Baumarkt vermutlich im Außenbereich des Marktes versteckt und sich dann später Zutritt verschafft um diese abzutransportieren. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

4. Tageswohnungseinbrecher in Buxtehude

Bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher sind am gestrigen Donnerstag zwischen 06:30 h und 17:30 h in Buxtehude in der Bebelstraße an die Rückseite eines dortigen Mehrfamilienhauses gelangt und haben die Scheibe der Terrassentür der Erdgeschoßwohnung eingeschlagen.

So in das Innere gelangt, konnten die Wohnräume durchsucht und dabei Schmuck und Bargeld erbeutet werden.

Der angerichtete Schaden wird hier auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

