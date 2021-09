Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH- Bad Malente

Farbschmierereien an Malenter Sportzentrum - Tatverdächtige dank Zeugen ermittelt

Lübeck (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (19.09.2021) haben zwei junge Männer im Bereich des Sportzentrums in Bad Malente mehrere PKW, die Sporthalle und Hinweistafeln des Schützenvereins mit Farbe beschmiert. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten die beiden 20-Jährigen noch vor Ort ermittelt werden. Gegen sie wird wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in mehreren Fällen ermittelt.

Festgestellt wurden die diversen Farbschmierereien im Umfeld des Schützenvereins, der Gemeinschaftsschule und des Parkplatzes in der Neversfelder Straße gegen 00:30 Uhr. Dort hatten die beiden Tatverdächtigen unter anderem zwei PKW, einen Anhänger, mehrere Hinweisschilder und einen Schaukasten des Schützenvereins sowie die Außenwände und Zugangstüren der Sporthalle mit roter und silberner Farbe beschmiert.

Dank der Zeugenhinweise konnten die beiden stark alkoholisierten Männer aus Kiel und Ostholstein von der Polizei vor Ort ermittelt werden. An deren Händen stellten die Beamten frische Farbanhaftungen fest, die zu den Schmierereien und Tags vor Ort passten. Beide müssen sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten. Die Höhe des Gesamtsachschadens steht noch nicht fest.

Unabhängig vom Ausgang des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens können die geschädigten Institutionen auf dem zivilen Gerichtsweg Schadensersatzansprüche geltend machen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell