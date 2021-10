Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim// Tatverdächtiger nach versuchter räuberischer Erpressung gefasst

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 08.10.2021, versuchte ein Mann in einem Kiosk in der Dingworthstraße in Hildesheim Bargeld zu rauben.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Tatverdächtige gegen 14:00 Uhr den Kiosk betreten und einen Mitarbeiter aufgefordert Bargeld auszuhändigen. Während der Forderung habe er seine Hände in den Taschen gehalten und sei vermummt gewesen. Der Verkäufer habe daraufhin nach einem Abwehrspray gegriffen und es gegen den Unbekannten eingesetzt. Daraufhin sei der Täter weggelaufen.

Nach Bekanntgabe der Tat suchte eine Streifenwagenbesatzung den Tatort auf und weitere Besatzungen beteiligten sich an der Fahndung nach dem Täter.

Während der Maßnahmen erhielt die Polizei mehrere Hinweise auf eine männliche Person, die sich vor einem Geschäft aufhielt und sichtbar ein Messer in der Hosentasche trug. Außerdem sahen die Zeugen, dass dieser Mann mit einem Fahrzeug unterwegs war und konnten das Kennzeichen übermitteln.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung stellte aufgrund der Hinweise nach nur kurzer Zeit den Tatverdächtigen und nahmen ihn fest. Bei dem Mann fanden die Polizeibeamten ein Messer in seiner Tasche und im Wagen u.a. Werkzeuge. Der Mann wurde anschließend der Polizeiwache zugeführt, wo sich weitere polizeiliche Maßnahmen anschlossen.

Nach Kontaktaufnahme mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim und Übermittlung der Fakten, beantragte diese einen Haftbefehl. Am heutigen Tag, 09.10.2021, wurde der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Der 25-jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

