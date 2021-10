Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: illegale Heizölentsorgung über die Kanalisation

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (hep): Am 08.10.2021 kam es in Bockenem und Mahlum durch Anwohner zu Meldungen über vermehrte Geruchsbelästigungen durch Heizöl. Durch den Abwassermeister der Stadt Bockenem wurde Heizöl in der Abwasserpumpstation Mahlum festgestellt. Bereits am 01.10.2021 sei dies erstmalig nach gleichlautenden Meldungen bemerkt worden. Durch eine Fachfirma wurde der Heizölschlamm in einer Menge von ca. 2 Kubikmetern abgepumpt und entsorgt. Nach derzeitigem Stand habe die Einleitung des Heizöls in die Kanalisation weder die Kläranlage erreicht noch sei es zu einem direkten Gewässerschaden gekommen. Ein Mitarbeiter des Landkreises Hildesheim -Untere Wasserbehörde- war ebenfalls vor Ort. Bisher konnte der Verursacher nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet nun Zeugen die hierzu sachdienliche Hinweise geben können bzw. den Verursacher, sich bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Rufnummer 05063/901-0, zu melden.

