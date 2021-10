Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Petze

Hildesheim (ots)

Petze. (geb) Am Samstag, 09.10.2021 ereignete sich im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 17:50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Brunnenstraße, 31079 Sibbesse/Ortsteil Petze. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Kraftfahrzeug gegen eine Granitpalisade, welche vor einer Garage im Bereich einer Grundstückseinfahrt stand. Durch den Zusammenstoß brach die Granitpalisade in zwei Teile und schwarze Karosserieteile aus Plastik verblieben am Verkehrsunfallort. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Verkehrsunfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet, wer sachdienliche Hinweise auf das verursachende Kraftfahrzeug, den Fahrzeugführer oder den Unfallhergang machen kann, sich mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen.

Polizeikommissariat Alfeld

Tel. 05181-9116-0

