POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallflucht

Großerlach: Fußgängerin angefahren

Kurz vor 13:00 Uhr am Mittwoch wollte eine 35-jährige VW-Fahrerin auf ^dem Parkplatz einer Sporthalle in der Liemersbacher Straße rangieren. Dabei übersah die Autofahrerin eine 16-jährige Fußgängerin. Due Jugendliche wurde von dem PKW erfasst. Sie wurde bei dem Unfall verletzt.

Winnenden: Unfallflucht

Am Mittwochabend befuhr gegen 22.45 Uhr ein 48-Jähriger mit seinem VW die Max-Eyth-Straße und wollte nach links in die Brückenstraße einbiegen. Hierbei kam von rechts ein unbeleuchteter Pkw und stieß in den VW. Der unbekannte Fahrer fuhr anschließend einfach davon. Hinweise auf dessen beschädigten Pkw mit dem Teilkennzeichen WN-Q werden vom Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 erbeten.

Waiblingen: Mülltonne übersehen

Der 40-jährige Fahrer eines Lieferwagens befuhr am Mittwoch gegen 13 Uhr Alemannenstraße. Dabei übersah er eine Mülltonne, die sich in der Folge zwischen dem Lieferwagen und parkenden Fahrzeugen verklemmte. Es entstand Sachschaden von rund 4000 Euro.

