Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Am Mittwochmorgen gegen 06 Uhr fuhr ein 19-jähriger Audi-Fahrer auf der L1066 von Feuchtwangen in Richtung Crailsheim. Dabei wurde er von einem anderen Verkehrsteilnehmer überholt. Während des Überholvorgangs kam der Verkehrsteilnehmer zu nah an das Fahrzeug des 19-Jährigen, weshalb es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen wodurch ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro entstand. Der beteiligte Verkehrsteilnehmer fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Crailsheim. Er war nach Zeugenangaben mit einem älteren blauen Audi unterwegs. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Crailsheim: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 17-jähriger Seat-Fahrer befuhr am Mittwochnachmittag gegen 12:45 Uhr die Willy-Brandt-Straße in Richtung der Roßfelder Straße. In einem dortigen Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er mit seinem Seat gegen einen Baum und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell