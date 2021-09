Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Magnettafeln entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Unfall beim Abbiegen

Am Mittwoch um 10:20 Uhr befuhr ein 21-jähriger BMW-Lenker die Ferdinand-Porsche-Straße und wollte nach links auf ein Firmengelände abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden VW eines 56-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Aalen: PKW übersehen

Am Mittwoch um 8 Uhr befuhr eine 22-jährige Opel-Lenkerin die Behringstraße und wollte diese - über die Keplerstraße - geradeaus queren. Hierbei übersah sie einen 20-jährigen VW-Lenker, welcher die bevorrechtigte Keplerstraße in Fahrtrichtung Himmlinger Weg befuhr. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Magnettafeln entwendet

An einem Fahrzeug, welches am Dienstag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr in der Pfarrer-Vesenmayer-Straße geparkt war, wurden zwei Metalltafeln mit der Aufschrift "Bergwacht im Einsatz" und "DRK im Einsatz" entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Tafeln erbittet der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 / 7966490

Mutlangen: Unfallflucht

Am Dienstag um 08:55 Uhr stellte eine 24-jährige Frau ihren Audi auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Wetzgauer Straße ab. Als sie gegen 09:30 Uhr an ihr Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung im Bereich der Beifahrertür fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

