Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Aalen (ots)

Rot am See: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Mittwochmorgen gegen 07 Uhr befuhr ein 16-jähriger Motorradfahrer die L1040 von Hilgartshausen in Richtung Brettheim. Dabei wollte er einen vor ihm fahrenden Kleintransporter überholen. Dabei stieß der 16-Jährige mit einem entgegenkommenden 53-jährigen Renault-Fahrer frontal zusammen. Der 16-Jährige wurde auf seinem Motorrad nach rechts abgewiesen und stürzte. In der Folge zog er sich schwere Verletzungen zu. Der junge Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Der 53-Jährige zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro. Die Fahrbahn musste im Rahmen der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

