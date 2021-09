Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Brand in Gaildorf - Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens

Aalen (ots)

Gaildorf - Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens

Am Dienstag gegen 16:55 Uhr wurde der Polizei der Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Gaildorf-Unterrot in der Hauptstraße gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die Scheune, welche sich über einer Stallung befand in Brand. Der Brand griff danach auf den Dachstuhl des Wohnhauses über. Durch den Brand wurde der Stall komplett zerstört und auch das Wohnhaus war durch die Löscharbeiten unbewohnbar geworden. Zum Glück konnte das Vieh unverletzt aus der Stallung gerettet werden. Auch die Bewohner des Anwesens kamen nicht zu Schaden. Aufgrund Einsturzgefahr und um die Löscharbeiten durchführen zu können wurde die Stallung mit der Scheune durch die Feuerwehr abgerissen. Bei dem Brand entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von ca. 750.000 Euro. Die Hauptstraße in Unter rot musste für die Löscharbeiten komplett gesperrt werden. Der Bürgermeister der Stadt Gaildorf war vor Ort. Die Feuerwehren von Gaildorf und Schwäbisch Hall sind mit 70 Mann und 12 Fahrzeugen, hiervon 2 Drehleitern im Löscheinsatz. Zudem war auch der Rettungsdienst vorsorglich mit 3 Fahrzeugen an der Brandörtlichkeit. Der Löscheinsatz und die Sperrung der Hauptstraße dauern aktuell noch an.

