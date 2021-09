Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Gerabronn: Gartenpfeiler beschädigt

Etwa 500 Euro Schaden entstanden am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr an einem Gartenpfeiler. Ein Verkehrsteilnehmer befuhr die Straße Rückershagen von Amlishagen kommend in Richtung Ortsmitte. Dabei stieg er gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Gartenpfeiler und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Blaufelden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07953 925010 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Mainhardt: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Dienstagmorgen gegen 07 Uhr wollte ein 55-jähriger VW-Fahrer von der B39 auf die B14 in Richtung Schwäbisch Hall einbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 16-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden, wobei sich der Motorradfahrer leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt werden.

