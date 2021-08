Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Jugendliche verhindern Straßenraub

Hildesheim (ots)

Sarstedt/ Harsum, (Fer). In der Nacht vom 21.08.2021 auf den 22.08.2021 gegen 01:00 Uhr wurde im Bereich des alten Ortskerns von Harsum (Am Thie / Mittelstraße) ein alkoholisierter 60-jähriger Mann von zwei Männern zu Boden gestoßen und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Zwei bislang unbekannt gebliebene Jugendliche mit einem Skateboard kamen zum Geschehen dazu, woraufhin die Täter vom Opfer abließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugen, insbesondere die beiden Jugendlichen, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell