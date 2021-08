Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gödringen - Kirchenfenster mit Stein eingeworfen

Hildesheim (ots)

Sarstedt/ Gödringen, (Fer). Zwischen dem 02.08.2021 und dem 13.08.2021 wurde die St. Nicolai-Kirche in Gödringen mit einem Stein beworfen. Der Stein durchschlug ein Oberlicht auf der Rückseite der Kirche und kam im Inneren des Gotteshauses zum Liegen. Zu weiteren Schäden kam es glücklicherweise nicht. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

