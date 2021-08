Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld (neu) - Vollbrand eines Wohnhauses

Hildesheim (ots)

Nach bisherigen Erkenntnisse kam es aus bislang ungeklärten Gründen in der Nacht zum Sonntag, 22.08.2021, gegen 02:00 Uhr, zu einem Wohnhausbrand im Alfelder Ortsteil Brunkensen. Das freistehende Einfamilienhaus in der "Krugstraße" geriet offensichtlich im Bereich des angrenzenden Carports in Brand und übertrug sich im Folgenden auf das Haus. Durch den dadurch entstandenen Vollbrand geriet ebenfalls das in unmittelbarer Nähe stehende Nachbarhaus in Brand. Das Nachbarhaus konnte jedoch schnell gelöscht werden. Der 80-jährige Hausbewohner konnte sich eigenständig vor das Haus retten. Er kam zunächst vorsorglich in ein Krankenhaus.

Durch das verschmutzte Löschwasser und dem ausgetretenen Heizöl, musste zudem die Kanalisation ausgepumpt werden. Hierzu waren das Entwässerungsamt, die Untere Wasserbehörde und eine Kanalreinigungsfirma erforderlich.

Das brandbetroffene Haus ist unbewohnbar und einsturzgefährdet. Aus diesem Grund entschied ein Gebäudesachverständiger (Statiker), dass das Haus umgehend abgerissen werden muss. Die Abrissarbeiten wurden durch das THW Elze in die Wege geleitet.

Der Gesamtschaden wird vorläufig auf 250.000 Euro geschätzt. Die Brandursachenermittlung dauert an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell