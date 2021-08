Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person - Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / WEHRSTEDT (hep): Am 22.08.2021, gegen kurz nach 04:00 Uhr, kam ein 22-jähriger Fahrer aus Bad Salzdetfurth mit seinem Pkw Audi auf der K 315 kurz vor Wehrstedt aus Richtung Bültum kommend in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde dabei schwer verletzt. Der offensichtlich alleinbeteiligte Fahrer wurde von Ersthelfern am Unfallort kaum ansprechbar vor seinem Pkw liegend aufgefunden. Die medizinische Versorgung wurde durch einen Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug gewährleistet. Unterstützt wurden die Rettungsarbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Wehrstedt. Nach ersten Ermittlungen der aufnehmenden Beamten des PK Bad Salzdetfurth stand der Fahrer unter dem Einfluß alkoholischer Getränke. Mit multiplen Verletzungen wurde der Fahrer durch den Rettungsdienst einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet sowie die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheines angeordnet. Der totalbeschädigte Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Lobend zu erwähnen sind die Erste-Hilfe-Maßnahmen am Unfallort durch die Ersthelfer bis zur Übergabe an den Rettungsdienst.

Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet um zeugenschaftliche Hinweise zu diesem Verkehrsunfall unter der Rufnummer 05063-9010.

