POL-WE: Raub von Taxi scheitert + Bus benutzt

Raub von Taxi scheitert

Rosbach -Ober-Rosbach: Auf einer Tankstelle in der Raiffeisenstraße sprach ein Tatverdächtiger am Dienstagmorgen (27.07.) gegen 02.20 Uhr einen im Taxi sitzenden Fahrer aggressiv an, schlug ihm mehrfach ins Gesicht und forderte ihn auf, das Auto zu verlassen. Dem kam der Fahrer nach, nahm dabei allerdings den Autoschlüssel mit. Der Tatverdächtige setzte sich auf den Fahrersitz und bemerkte, dass sein Vorhaben aufgrund des fehlenden Schlüssels scheiterte. Daraufhin verließ er das Taxi und flüchtete zu Fuß. Zeugen verfolgten ihn und trafen in der Nähe des Tatorts an, wo er gemeinsam mit weiteren Personen stand. Dazu gehörten ein etwa 180cm großer Mann, der ein pinkfarbenes T-Shirt trug und ein weiterer Mann, der etwa 170cm groß, dunkel gekleidet und mit einem Tuch teilweise maskiert war. Dieser versuchte einen Zeugen zu attackieren, gleichzeitig schlug aber der ursprünglich Verfolgte bereits mehrfach auf den Zeugen ein. Der 23-jährige Zeuge und der 26-jährige Fahrer erlitten leichte Verletzungen.

Wenig später nahm eine hinzugerufene Polizeistreife den Tatverdächtigen vor Ort fest. Bei ihm handelt es sich um einen 22-Jährigen, der im Wetteraukreis wohnhaft ist. Von seinen Begleitern fehlte inzwischen aber jede Spur. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Er kam mit zur Polizeistation. Aufgrund fehlender Haftgründe entließen ihn die Beamten nach Abschluss aller Maßnahmen. Die Kripo in Friedberg, Tel. 06031/601-0, bittet Zeugen des Sachverhalts, sich zu melden. Insbesondere werden Hinweise zu den zwei beschriebenen, vor Ort nicht mehr feststellbaren Männern erbeten: Wer kann die Personenbeschreibung ergänzen? Wer kann Hinweise zur Identität geben?

Bus benutzt

Gedern: Nach einer "nächtlichen Spritztour durch Gedern" sieht der Sachverhalt bislang aus, den Beamte am Dienstagmorgen (27.07.) aufnahmen. Ein Busbetrieb in der Straße Am Schmittergberg meldete das Fehlen eines Linienbusses. Durch ein eingebautes GPS konnte der an einer Seitenscheibe leicht beschädigte Bus jedoch schnell gefunden werden. Auch die nächtliche Route kann so nachvollzogen werden. Zwischen 03.20 Uhr und 04.10 Uhr fuhr der weiße Bus quer durch Hirzenhain und Gedern. Die Tour endete dann nahe der B275 in Gedern. Wer den Bus fuhr ist ebenso Gegenstand der Ermittlungen wie die Frage, wie der Bus gestartet werden konnte. Die Kripo in Friedberg, Tel. 06031/601-0, bittet um Zeugenhinweise.

