Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Metalldiebe am Werk + Nach Frau gegriffen + Jugendliche obszön angesprochen + Mountainbike gestohlen + Aus Fahrzeug gestohlen + Haus durchsucht + Fahrradfahrer angefahren

Friedberg (ots)

Metalldiebe am Werk

Bad Nauheim: Von einer Gebäudefassade in der Ludwigstraße entwendeten Unbekannte zwei Kupferrohre im Wert von etwa 300 Euro. Die Rohre dienten dem Wasserablauf und verschwanden zwischen 18 Uhr am Samstag (24.07.) und 17 Uhr am Montag. Durch das Abmontieren entstand zudem ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Die Friedberger Polizei, Tel. 06031/ 601-0, bittet um Zeugenhinweise.

Nach Frau gegriffen

Karben-Rendel: Ein Unbekannter sprach am Montag (26.07.) eine allein spazierende Frau an und fragte sie nach Zigaretten. Als die Frau die Frage verneinte und weggehen wollte, griff der Mann nach der 36-Jährigen. Die drehte sich jedoch weg und fiel zu Boden. Der Mann näherte sich ihr nicht weiter und die 36-Jährige stand auf und lief davon. Vermutlich durch das Abwehren des Griffs erlitt sie leichte Kratzer. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.25 Uhr in der Nähe eines Strommasts in der Straße Scharmühle. Der Mann war mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer Jeans bekleidet und hatte einen Schlauchschal bis über die Nase gezogen. Des Weiteren ist lediglich bekannt, dass er dunkle Augen hat. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise zur männlichen Person geben?

Jugendliche obszön angesprochen

Bad Vilbel: Als etwa 50 Jahre alt, mit einem blauen T-Shirt bekleidet und mit einem Fahrrad unterwegs wird ein Mann beschrieben, der am Montag (26.07.) zwei Jugendliche obszön ansprach und beleidigte. Die jungen Frauen befanden sich gegen 20.15 Uhr auf dem McDonalds-Parkplatz, als der Unbekannte sie plötzlich ansprach. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/ 5460-0, bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann die Personenbeschreibung ergänzen oder Hinweise zur Identität des Mannes geben?

Mountainbike gestohlen

Bad Nauheim- Nieder-Mörlen: Ein CUBE-Fahrrad im Wert von 400 Euro nahmen Unbekannte am Sonntag (25.07.) zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr an sich. Das blau-graue Mountainbike befand sich in einer Garage in der Heinrich-Franz-Möbs-Straße. Die Friedberger Polizei, Tel. 06031/ 601-0, bittet um Zeugenhinweise.

Aus Fahrzeug gestohlen

Reichelsheim- Dorn-Assenheim: Werkzeug und Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten Unbekannte aus einem geparkten Sprinter. Zwischen 16 Uhr am Montag (26.07.) und 06.55 Uhr am Dienstag schlugen die Diebe auf einem Grundstück in der Rosenstraße zu. Die Friedberger Polizei, Tel. 06031/ 601-0, bittet um Zeugenhinweise.

Haus durchsucht

Bad Nauheim: Diebe beschädigten das Glas eines Fensters und gelangten so in eine Doppelhaushälfte in der Wilhelmstraße. Dort durchsuchten sie zwei Etagen komplett. Ob sie dabei fündig wurden ist bislang nicht bekannt- zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Der Sachschaden beträgt etwa 400. Vermutlich machten sich die Langfinger zwischen 01.30 Uhr und 02 Uhr an dem besagten Fenster zu schaffen. Zeugenaussagen zufolge war in diesem Zeitraum das Klirren von Glasscherben zu hören. Die Friedberger Polizei, Tel. 06031/ 601-0, bittet um weitere Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang. Wer hat das Glasklirren noch gehört? Wem sind verdächtige Personen aufgefallen?

Fahrradfahrer angefahren

Bad Nauheim: Ein 82-Jähriger aus dem Landkreis Offenbach bog am Montag (26.07.) von der Schwalheimer Straße nach links in den Söderweg ab. Dabei kollidierte er gegen 17.55 Uhr mit einem 54-jährigen Radfahrer aus Bad Nauheim, der die Schwalheimer Straße in Richtung Frankfurter Straße entlangfuhr. Der 54-Jährige kam zur Behandlung der schweren Verletzungen mit einem RTW in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand ein Totalschaden, der Schaden am BMW wird auf 4000 Euro geschätzt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Yasmine Hirsch

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell